ВЭБ.РФ готовит крупный проект для синдиката из 10-15 банков

Как отметил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ находится в постоянном диалоге с коммерческими банками и ЦБ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Крупный инвестиционный проект с синдикацией на 10-15 коммерческих банков готовит ВЭБ.РФ, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

"Сейчас мы развиваем сложный проект, один из крупнейших может быть в стране инвестиционных проектов. Мы по нему докладывали в Центральном банке, и для нас это новый вызов - построить синдикат не из 2-3 банков, как мы уже научились со Сбером, ВТБ, и Газпромбанком. Это мы уже умеем и делаем неплохо. Амбиция, чтобы в проекте было 10-15 банков. Постараемся эту работу вместе с правительством, Центральным банком провести", - сказал он на конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

Как отметил Шувалов, ВЭБ.РФ находится в постоянном диалоге с коммерческими банками и Банком России. "У нас есть все возможности для развития диалога. Он сейчас высокопрофессиональный и существует. Мы увидели новое регулирование Центрального банка. И, конечно, мы не подведем ни нашего акционера - правительство РФ, ни регулятора. Будем и дальше проповедовать и продвигать открытость диалога", - сказал глава госкорпорации.