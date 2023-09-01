Совет директоров "Сибура" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 15,53 рубля на акцию

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовали установить 9 октября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Сибура" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам I полугодия 2023 года в размере 15,53 рубля на одну акцию или 39,8 млрд рублей в сумме, следует из сообщения компании.

Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 9 октября.

Таким образом, с учетом выплаченных дивидендов за I квартал на 8,1 млрд рублей или 3,16 рубля на акцию "Сибур" может суммарно по результатам шести месяцев 2023 года направить на дивиденды 18,69 рубля на одну обыкновенную акцию или 47,9 млрд рублей.

Дивидендная политика "Сибура" предполагает минимальный размер дивидендных выплат в 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Новая политика применяется с отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2020 года.

О компании

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.