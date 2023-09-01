1 сентября, 12:44

Директор МВФ обсудила в Пекине вопросы сотрудничества с главой центрального банка Китая

Стороны также рассмотрели глобальную экономическую ситуацию

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обсудила с главой Народного банка Китая (центробанк) Пань Гуншэном вопросы продвижения сотрудничества. Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

"Стороны обменялись мнениями о продвижении сотрудничества между Китаем и МВФ", - говорится в коротком сообщении, опубликованном на сайте финансового регулятора. В нем уточняется, что Пань Гуншэн и Георгиева также обсудили глобальную экономическую ситуацию.

Какие-либо другие детали встречи не приводятся. 

Теги:
КитайГеоргиева, Кристалина
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