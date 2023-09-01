В Минске обсудили строительство нового логистического центра Wildberries

По словам гендиректора онлайн-ритейлера Татьяны Бакальчук, компания планирует расширяться на территории республики

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич в ходе встречи с генеральным директором крупнейшего в России онлайн-ретейлера Wildberries Татьяной Бакальчук обсудила строительство нового логистического центра в белорусской столице. Об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

"На встрече стороны обсудили вопросы выделения земельного участка под строительство логистического центра компании. По итогам достигнуты определенные договоренности", - говорится в сообщении. Какие именно договоренности были достигнуты, не уточняется. По словам Бакальчук, компания планирует расширяться на территории республики.

На данный момент в Белоруссии действуют три сортировочных центра Wildberries, работает более 600 пунктов выдачи заказов. В общей сложности в системе компании зарегистрированы более 3,8 млн пользователей из Белоруссии.

31 августа Бакальчук также провела встречу с министром антимонопольного регулирования и торговли республики Алексеем Богдановым. Речь шла о развитии инфраструктуры маркетплейса,егулировании вопросов двойного налогообложения, маркировки и прослеживаемости. Богданов выразил заинтересованность в развитии Wildberries.

Wildberries - крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. География присутствия компании охватывает все регионы РФ, а также ряд других стран, среди которых Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Логистические центры Wildberries были открыты в Минской области, Минске и Гомеле.