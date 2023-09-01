ЦБ повысил курс доллара на 2-4 сентября до 96,34 рубля

Курс евро составил 104,61 рубля

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 2-4 сентября 2023 года официальный курс доллара на уровне 96,3411 рубля, что всего на 0,67 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 32,99 копейки, до 104,6108 рубля.

В то же время официальный курс юаня был повышен на 5,36 копейки, до 13,2479 рубля.

По данным на 16:14 мск, курс доллара на Московской бирже рос на 0,2% - до 96,22 рубля, курс евро находился на уровне 104,68 рубля (+0,57%). Курс юаня рос на 0,64%, до 13,254 рубля.