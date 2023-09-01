Новый выпуск инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ привлек 2 тыс. частных инвесторов

Он стал самым крупным с момента запуска механизма, сообщили в госкомпании

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Шестой выпуск социальных инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ привлек 2 тыс. частных инвесторов, он стал самым крупным с момента запуска механизма. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

"ДОМ.РФ разместил шестой выпуск социальных инфраструктурных облигаций. В размещении приняли участие все категории инвесторов, в том числе более 2 тыс. физических лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуск стал самым крупным с момента запуска механизма финансирования инфраструктуры в 2021 году - объем размещения составил 30 млрд рублей. Эмитент - СОПФ "Инфраструктурные облигации" (на 100% принадлежит институту развития), организаторами выступили Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.

В общей сложности ДОМ.РФ разместил уже шесть выпусков инфраструктурных облигаций на 90 млрд рублей, все они были признаны социальными, рассказал директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков, чьи слова приводит пресс-служба.

Применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ одобрено для 42 проектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры в 22 регионах, их реализация позволит ввести в эксплуатацию 34,3 млн кв. м жилья для 680 тыс. семей. Общая сумма займов превышает 138 млрд рублей.

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций.