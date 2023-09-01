В Анкаре рассчитывают на договоренности Путина и Эрдогана в Сочи по зерновой сделке

Главный советник турецкого президента Акыф Чагатай Кылыч напомнил, что российская сторона выдвинула условия возвращения в сделку

СТАМБУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Возобновление зерновой сделки будет одним из основных вопросов повестки переговоров 4 сентября в Сочи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. В Анкаре рассчитывают на достижение договоренностей по этому вопросу, сообщил главный советник турецкого президента Акыф Чагатай Кылыч в эфире телеканала A-haber.

"Сейчас в России находится наш министр иностранных дел Хакан Фидан. Вчера он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сегодня у него встреча с министром обороны Сергеем Шойгу. Эта поездка является подготовкой к саммиту в понедельник двух стран", - сказал Кылыч, напомнив, что российская сторона выдвинула условия возвращения в зерновую сделку.

"Россия объявила, что пока не будут выполнены ее определенные требования, она не вернется в соглашение. Есть ряд в том числе технических вопросов, которые необходимо решить. Мы проводим переговоры в том числе с ООН, так как проблема [вывоза зерна] касается всего мира. У нас есть надежда на достижение в Сочи договоренностей по возобновлению зернового коридора", - отметил представитель Эрдогана, назвав оптимизм турецкой стороны сдержанным.

По словам Кылыча, после выхода России из зерновой сделки цены на зерно в мире стали сразу расти. "В то же время есть страны, которые нуждаются в зерновых. Мы считаем, что возобновление зерновой сделки было бы положительным моментом. Нас в этом вопросе поддерживают во всем мире", - сказал он.

Представитель администрации Эрдогана добавил, что возможность возобновления черноморской инициативы во многом будет зависеть от Запада, который не выполняет российскую пакетную часть стамбульских договоренностей по зерну. "В то же время важна и воля администрации России. Думаю, что это будет важнейшим вопросом двусторонних переговоров нашего президента [в Сочи]. Есть прогресс в определенных вопросах, но конечная цель не достигнута", - отметил Кылыч.

Предстоящий саммит будет первой встречей двух лидеров после завершения зерновой сделки 17 июля. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС отмечал, что условия России остаются прежними: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, после чего возможно рассмотрение реанимирования черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями.