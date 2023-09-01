В Китае поощрили инвестиции национальных компаний в экономику Бенина

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, стороны готовы сообща бороться с терроризмом

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Китайские власти поощряют инвестиции национальных компаний в экономику Бенина и готовы сообща укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай поощряет свои предприятия к развитию инвестиционного сотрудничества в Бенине, - приводит слова Си Цзиньпина сайт МИД КНР. - Мы также должны укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, <...> поддерживать мир и развитие в регионе, во всем мире".

Глава государства уточнил, что Пекин стремится путем совместных усилий отстаивать международный справедливый порядок и интересы развивающихся стран. По его словам, Китай готов обмениваться с Бенином опытом в области социально-экономического развития. Си Цзиньпин также отметил, что КНР заинтересована в наращивании импорта качественной продукции из этой африканской страны.