Путин поддержал размещение на бирже части акций уходящих компаний

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал обязательное размещение на бирже части выкупаемых акций уходящих иностранных компаний. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Президент поддержал этот механизм. Сейчас в ряде случаев, когда комиссия рассматривает выход иностранцев (иностранных компаний - прим. ТАСС), там, где это уместно, вводятся разные требования. Одно из таких требований - это обязанность в течение определенного срока вывести долю акций, - отметил он. - Не хочу называть, какие [это] компании, это публичные компании, у которых есть free float. Мы говорим о сроках [вывода акций на биржу] в два-три года".