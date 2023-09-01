Роскомнадзор начнет блокировку пропаганды ЛГБТ в сети с 2 сентября

Приказ организации с критериями пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола вступил в силу 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первые ресурсы, которые не удалят пропаганду ЛГБТ по требованию Роскомнадзора, будут заблокированы уже 2 сентября. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"С сегодняшнего дня вступил в силу приказ Роскомнадзора о критериях блокировки ЛГБТ-контента. Уже с завтрашнего дня начнем при неудалении по нашим требованиям, которые сегодня будем оправлять, блокировать интернет-ресурсы", - сказал он на отраслевой конференции "Книжный рынок России - 2023" в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ).

Субботин также обратил внимание представителей отрасли на обязанность ведомства по внесудебной блокировке такого рода контента. "Я хотел бы отдельно обратить ваше внимание, и призвать вас более ответственно подойти к адаптации отрасли, всего, что распространяется через интернет, к новым законодательным реалиям", - добавил он.

Приказ Роскомнадзора с критериями пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола вступил в силу 1 сентября. Согласно критериям, материал будет считаться запрещенным к распространению в том числе при наличии следующей информации: формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений; формирование интереса к нетрадиционным сексуальным отношениям, обоснование преимущества нетрадиционных сексуальных отношений над традиционными отношениями; оправдание отказа от традиционных сексуальных отношений в пользу нетрадиционных; формирование положительного отношения к смене пола.

36-я Московская международная книжная ярмарка проходит в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября. ММКЯ учреждена в 1977 году, с 1998 года проводится ежегодно. В ярмарке принимают участие более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран. ТАСС - генеральный информационный партнер ММКЯ.