МИД РФ сообщил, что соглашения о капиталовложениях распространяются на новые регионы

Соглашения действуют в отношении вложений, в том числе в целях получения прибыли инвесторами "с даты, следующей за датой принятий в состав Российской Федерации указанных территорий и образования в ее составе новых субъектов", отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия уведомила другие государства, что действующие соглашения о поощрении и защите капиталовложений распространяются на новые российские территории. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"21 августа министерством иностранных дел Российской Федерации были направлены уведомления государствам, с которыми Российской Федерацией заключены соглашения о поощрении и защите капиталовложений. В соответствии с указанными уведомлениями соглашения о поощрении и защите капиталовложений применяются к правоотношениям, возникающим из вложения в соответствии с законодательством Российской Федерации капиталовложений на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что соглашения действуют в отношении вложений, в том числе в целях получения прибыли инвесторами "с даты, следующей за датой принятий в состав Российской Федерации указанных территорий и образования в ее составе новых субъектов, а также при условии защиты в государствах - участниках соглашений капиталовложений инвесторов, зарегистрированных на территории новых субъектов Российской Федерации". "Кроме того, Российская Федерация подтвердила, что соглашения применяются аналогичным образом в отношении Республики Крым и города федерального значения Севастополь", - заключили в МИД.