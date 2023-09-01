Путин заявил, что искусственный интеллект пока не сможет заменить учителей в школах

Президент РФ при этом отметил, что страна "идет и будет идти дальше" по пути внедрения новых технологий

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) пока может быть только инструментом в помощь педагогу, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном".

Глава государства отметил, что Россия "идет и будет идти дальше" по пути внедрения новых технологий. "Но я согласен с теми специалистами, которые считают, что сегодня нужно относиться к этому как к инструменту помощи педагогам и преподавателям. Прямой контакт между учеником и преподавателем искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет", - сказал Путин.

При этом, обратил внимание он, есть и те, кто считают, что ИИ сможет заменить "живого" педагога, "потому что у него (у ИИ - прим. ТАСС) уже появляются некоторые такие особенности, которые присущи только живому существу, как сострадание". "Но здесь, может быть, есть угрозы определенные", - добавил президент.

"Но на сегодняшний день в широком смысле слова для широкого применения, конечно, ИИ должен быть дополнительным инструментом в руках педагога. И на сегодняшний день, на мой взгляд, ничем не заменить педагога, особенно с точки зрения воспитательного процесса", - заключил Путин.

Он подчеркнул, что в мире есть разные оценки технологий ИИ, "здесь очень много страхов". "Некоторые вполне серьезно считают, что это большая угроза, другие полагают, что все равно все это неизбежно будет находиться под контролем человека. И здесь некоторые угрозы, может быть, и существуют", - добавил президент.