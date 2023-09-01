"Ак Барс" планирует построить восемь "Метеоров-2020" в следующие два года

По словам гендиректора Рената Мистахова, четыре скоростных пассажирских судна планирует заказать Республика Татарстан, еще четыре - другие регионы

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" обсуждает строительство восьми скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 "Метеор-2020" в 2024-2025 годах. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Идет обсуждение до восьми судов еще. Это будет 2024-2025 год, [зависит] от финансирования", - сказал Мистахов.

По его словам, четыре "Метеора" планирует заказать Республика Татарстан, еще четыре - другие регионы.

Стартовое производство нового поколения "Метеоров" было запущено на Зеленодольском заводе в начале 2021 года. Тогда были заложены два "Метеора-2020" для Ханты-Мансийского автономного округа. Спуск первого судна на воду состоялся в июне 2022 года. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях (СПК) проекта 03830 "Метеор 2020" обладают рядом преимуществ относительно уже существующих СПК и отвечают всем международным требованиям по комфортности и безопасности.

АО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Верфь построила свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.