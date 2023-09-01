Фармацевты сообщили, что новые требования к продаже лекарств не влияют на их доступность

Очередей или дефицита в аптеках нет, отметила руководитель сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма" Вита Вебер

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Введение в России учета рецептурных препаратов через систему "Честный знак" не повлияло на доступность лекарств в аптеках, сети не испытывают технических затруднений. Об этом рассказали ТАСС представители фармацевтической отрасли.

"С 1 сентября аптеки начали продавать лекарства, подлежащие предметно-количественному учету по новым правилам. Теперь в систему нужно вносить реквизиты рецептов. <...> На доступность препаратов новшество никак не повлияло, очередей или дефицита в аптеках мы также не наблюдаем", - сказала руководитель сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма" Вита Вебер.

В крупнейших аптечных сетях подчеркивают, что они подготовились к новому порядку работы. "Аптечная сеть "Ваша № 1" готова к новым правилам, и паники нет ни среди сотрудников, ни среди покупателей. Никаких сложностей не будет, ажиотажа не наблюдается", - сообщила представитель сети Анастасия Алымова.

"С технической точки зрения наши аптечные сети полностью готовы к работе по новым правилам", - подтвердил директор по информационным технологиям ПАО "Аптечная сеть 36,6" Алексей Еферов.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев также отметил, что ужесточение контроля за оборотом рецептурных препаратов "не привело ни к каким потрясениям на рынке". "Все аптеки с 1 сентября начали работать по новым правилам, никаких сложностей у них не возникло, очередей тоже не наблюдается", - добавил он.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.