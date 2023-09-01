Рубль перешел к укреплению к доллару на Мосбирже

Доллар торговался ниже 96 рублей, евро опускался ниже 104 рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепился к доллару. Доллар торгуется ниже 96 рублей, евро опускался ниже 104 рублей, свидетельствуют данные биржевой площадки.

По данным на 17:00 мск, доллар снижался на 0,2%, до 95,83 рубля, евро - на 0,11%, до 103,97 рубля, а юань рос на 0,22%, до 13,199 рубля. К 17:15 мск доллар находился на отметке 95,98 рубля (-0,05%), евро - на отметке 104,19 рубля (+0,1%). В то же время юань рос на 0,38%, до 13,22 рубля.

В ходе сегодняшних торгов доллар поднимался до отметки 96,74 рубля (+0,74%), евро - до отметки 105,03 рубля (+0,91%), курс юаня достигал отметки 13,305 рубля (+1,03%).