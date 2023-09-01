Партия "Альтернатива для Германии" предложила отремонтировать и запустить "Северный поток"

АдГ также пообещала снижение цен на энергоносители, передает DPA

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Фракция партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге (парламенте ФРГ) обвинила правящую коалицию "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) в том, что она ведет страну "к разрушению", и представила контрпредложения к проводимому политическому курсу. В частности, АдГ обещает снижение цен на энергоносители, а также ремонт и последующий ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток", передает агентство DPA.

Трехстраничный документ из 10 пунктов был представлен на закрытом заседании партии в Тюрингии. В документе, как пишет DPA, обещано снижение цен на энергоносители за счет снижения налогов на энергию, а также возобновление работы и строительство новых атомных электростанций. "Государственные расходы в области миграции, климата и политики развития будут "резко сокращены", а линии трубопровода "Северный поток" будут отремонтированы и вновь введены в эксплуатацию", - говорится в тексте.

В документе фракция АдГ также подтверждает негативное отношение к Евросоюзу и обещает "переговоры о сокращении взносов ЕС и создании нового европейского экономического сообщества и сообщества интересов" в случае ответственности правительства. Из-за зависимости Германии от экспорта существуют предостережения против такого курса.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях. Сейчас рейтинг популярности АдГ колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца. Рост популярности происходит в свете высокой инфляции в стране, на фоне дискуссий по вопросам целесообразности поставок оружия Украине и отказа от российских энергоносителей.