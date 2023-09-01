В ЦБ сообщили, что тестировать цифровой рубль начали все 13 банков

Уже прошло несколько тысяч операций, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Все заявленные ранее 13 банков начали тестировать цифровой рубль, уже прошло несколько тысяч реальных операций, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

"Те 13 банков, которые мы называли, они действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведение операций. Я должна сказать, что у нас уже прошло несколько тысяч операций, как переводы друг другу, также у нас уже прошли операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях", - сказала она.

Скоробогатова подчеркнула, что платформа ЦБ и взаимодействие с банками работают. "Есть, безусловно, шероховатости, есть какие-то инциденты, но это нормально для пилота. Мы как раз их устраняем и на стороне банка, и на стороне нашей платформы", - отметила она.

Скоробогатова также рассказала, что возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме может быть реализована в конце 2024 года.