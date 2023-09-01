1 сентября, 14:59,
обновлено 1 сентября, 15:27

В ЦБ сообщили, что тестировать цифровой рубль начали все 13 банков

Валентин Егоршин/ ТАСС
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова
© Валентин Егоршин/ ТАСС

Уже прошло несколько тысяч операций, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Все заявленные ранее 13 банков начали тестировать цифровой рубль, уже прошло несколько тысяч реальных операций, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

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"Те 13 банков, которые мы называли, они действительно начали уже для своих клиентов предлагать услугу по открытию кошелька в цифровом рубле и проведение операций. Я должна сказать, что у нас уже прошло несколько тысяч операций, как переводы друг другу, также у нас уже прошли операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях", - сказала она.

Скоробогатова подчеркнула, что платформа ЦБ и взаимодействие с банками работают. "Есть, безусловно, шероховатости, есть какие-то инциденты, но это нормально для пилота. Мы как раз их устраняем и на стороне банка, и на стороне нашей платформы", - отметила она.

Скоробогатова также рассказала, что возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме может быть реализована в конце 2024 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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