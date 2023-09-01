В Воронеже планируют создать кластер радиоэлектроники с участием белорусских предприятий

Уже порядка 20 предприятий определено как якорных инвесторов и участников этого проекта

ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Предприятия Республики Беларусь войдут в кластер радиоэлектронной промышленности, который в настоящее время создается в Воронежской области с участием порядка 20 российских производств. Об этом рассказал по итогам встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Мы с Александром Викторовичем [Гусевым] в рамках встречи сегодня <...> обсуждали промышленный блок. У нас действительно нет совместных сборочных производств. <...> Есть перспективные направления: первое - радиоэлектроника, микроэлектроника <...>, по созданию по сути нового радио- и микроэлектронного кластера, уже порядка 20 предприятий определено как якорных инвесторов и участников этого проекта. <...> И мы должны подобрать партнеров уже в Белоруссии из разных сегментов наших предприятий в этой сфере, чтобы у нас получились некие кооперационные проекты", - сказал он.

В июле власти Воронежской области сообщили, что в регионе создается кластер радиоэлектронной промышленности, в который войдут несколько компаний, в том числе единственное в России предприятие серийного производства GaN-транзисторов на кремнии, завод по разработке систем, комплексов и средств связи. Гусев добавил, что белорусские предприятия обладают большой компетенцией для участия в кластере радиоэлектронной промышленности, и объединение с воронежскими специалистами принесет хороший результат.

Крутой отметил, что товарооборот между Воронежской областью и Беларусью за 5 лет вырос в 2 раза, в 2023 году он составит $0,5 млрд. Он отметил, что в настоящее время также рассматривается вопрос строительства в Воронежской области завода белорусской машиностроительной компании "Амкодор" в особой экономической зоне "Центр". "У "Амкодора" уже четыре проекта довольно успешно реализуются в России, <...> сейчас ведутся обсуждения, коллеги говорят, что на территории особой экономической зоны тоже предложат вариант [строительства] "Амкодору", - отметил он.