Мантуров: для развития Северного морского пути к 2035 году построят около 120 судов

Вице-премьер, глава Минпромторга отметил, что атомные ледоколы являются "гордостью страны"

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. На российских верфях до 2035 года планируется построить порядка 120 судов различных типов для развития Северного морского пути. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки в Мурманск вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Кораблестроение и судоремонт. В интересах развития Севморпути до 2035 года на российских верфях планируется строительство порядка 120 судов разного типа и назначения. Это, в частности, газовозы, танкеры, контейнеровозы - все они естественно усиленного ледового класса, а также, конечно, атомные ледоколы, с которыми у Мурманска особые отношения", - сказал он.

Мантуров отметил, что атомные ледоколы являются "гордостью страны". "Ни у одной страны мира попросту такого флота нет и все они [суда] базируются в Мурманске, как в том числе центральной базы по техническому обслуживанию", - подчеркнул он.