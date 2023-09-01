Иранские компании могут построить под ключ в Ливане две ТЭС мощностью 2 тыс. МВт

Как отметил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, эти проекты будут реализованы в кратчайшие сроки

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил готовность исламской республики оказать содействие в реконструкции энергетического сектора Ливана. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая состоялась по итогам его двухдневного визита в Бейрут.

"Если правительство Ливана согласится принять предложение Тегерана, иранские компании смогут построить под ключ две ТЭС мощностью 2 000 МВт, - заявил дипломат. - Эти проекты будут реализованы в кратчайшие сроки, учитывая кризисную ситуацию с энергоснабжением".

Абдоллахиян напомнил, что Тегаран делал такие предложения ливанским властям в предшествующие годы. "Если бы они [предложения Ирана] были приняты тогда, то положение в секторе энергетики было бы гораздо лучше, и люди не страдали от отсутствия электричества", - подчеркнул он.

Ранее глава иранского МИД обсудил развитие торгово-экономических связей со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом. Он указал, что руководство исламской республики уделяет первостепенное внимание сотрудничеству с Ливаном, где базируются антиизраильские силы сопротивления.

Как отметил министр, "санкции США не смогли помешать экономическим связям Ирана с Ираком, Турцией, Пакистаном, Центральной Азией и Кавказом". "Мы надеемся, что наши предложения по реконструкции энергетического сектора Ливана будут приняты во внимание, - сказал он. - Иранские компании имеют богатый опыт строительства ТЭС по всему региону".

Абдоллахиян выступил также с инициативой проведения заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству после того, как парламент Ливана изберет президента и будет сформирован новый кабинет.

Выборы президента

Глава дипломатического ведомства Тегерана указал, что Иран не собирается вмешиваться в политический кризис в Ливане и считает избрание главы государства его внутренним делом. Вместе с тем он призвал ливанских лидеров как можно скорее вступить в диалог для выхода из тупика. "Мы уверены, что ливанские политики обладают необходимой компетентностью и мудростью для достижения национального согласия", - заявил он.

Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября прошлого года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. 14 июня депутаты парламента предприняли 12-ю по счету попытку избрать президента республики. Однако ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов.