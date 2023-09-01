Мантуров: к 2025 году доля отечественного оборудования в Арктике превысит 70%

Глава Минпромторга отметил, что в отрасли предстоит сделать еще "очень многое"

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Доля российского оборудования, которое задействовано в работах на Арктическом шельфе России, может превысить 70% к 2025 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Мурманск.

"Если мы начинали в 2014 году программу импортозамещения с долей российского оборудования [в Арктике] в 24% <...>, то прошлый год мы уже закончили почти на уровне 55% российского оборудования. <…> В этом и в следующем, и в 2025 году будут интенсивно выходить новые образцы уже отработанной промышленной продукции - мы зашкалим уже за 70%", - сказал Мантуров.

Он отметил, что в отрасли предстоит сделать еще "очень многое".

"Это не самоцель - делать все на 100% российское. К этому можно и нужно стремиться, но даже уровень там 70 плюс процентов - это уже очень много", - сказал Мантуров.