Мантуров: системы автономного судовождения адаптируют для использования на Севморпути

Росморпорт приступает к их опытной эксплуатации на двух паромах на Балтике, добавил министр промышленности и торговли

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Системы автономного судовождения, к опытной эксплуатации которых Росморпорт приступает на двух паромах на Балтике, планируют адаптировать для использования на Севморпути. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Мурманск.

"Сейчас Росморпорт приступает к опытной эксплуатации в автономных режимах двух паромов - "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский", которые курсируют на Балтике. Такие решения, безусловно, будут адаптированы и для использования на Севморпути. Это вопросы безопасности и оптимизации финансовых, а также временных затрат", - сказал Мантуров.