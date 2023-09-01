Глава МИД Венгрии опроверг предположения о передаче проекта АЭС "Пакш-2" в частные руки

Петер Сийярто назвал подобные предположения нонсенсом

БУДАПЕШТ, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что правительство страны якобы потеряло контроль над проектом сооружения АЭС "Пакш-2" и отдало его полностью в частные руки. Комментируя по просьбе журналистов публикации СМИ на эту тему, он назвал подобные предположения нонсенсом.

"Компания Paks II Atomeromu Zrt. отвечает за управление строительством двух новых ядерных энергоблоков. Это полностью государственная компания", - заявил глава МИД на пресс-конференции после встречи в Будапеште с лидером Консервативной народной партии Эстонии Мартином Хельме. Сийярто добавил, что он курирует работу Paks II Atomeromu Zrt. и занимается, в частности, юридическими вопросами, связанными с этим проектом. Его выступление транслировалось телеканалом М1.

Предположения относительно сокращения роли государства в сооружении АЭС "Пакш-2" появились в связи с изменениями в документах по этому проекту, которые в апреле были согласованы Венгрией и Россией, а в мае одобрены Еврокомиссией. Как отмечал тогда глава венгерского МИД, они потребовались в связи с тем, что первоначальные договоренности заключались в 2014 году и с тех пор произошли "жизненные и технологические перемены". Поправки упростили процесс согласования решений и коснулись порядка финансирования строительства станции.

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Одновременно в Пакше идет строительство объектов второй очереди по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.

В связи с этим правительство Венгрии придает большое значение проекту "Пакш-2" и прилагает усилия для того, чтобы ему не помешали санкции, которые Евросоюз продолжает вводить против России из-за конфликта на Украине. Будапешту пока удается сдерживать попытки лидеров ЕС и некоторых других стран распространить запреты на сотрудничество с Москвой на область ядерной энергетики.