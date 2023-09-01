В России разрабатывают интеллектуального помощника на замену второго пилота

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, тенденции перевода практически всех видов транспорта в режиме частичной либо полной автономии с каждым годом крепнут

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Интеллектуального помощника разрабатывают в России, он призван заменять второго пилота самолета. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Мурманск.

"Тенденции перевода практически всех видов транспорта в режиме частичной либо полной автономии с каждым годом крепнут. По самолетам первая разработка в области автоматизации управления датирована еще началом прошлого века, а сейчас автопилот полностью отвечает за полет, за исключением взлета и посадки. Наша наука уже работает над заменой второго пилота интеллектуальным помощником", - сказал Мантуров.