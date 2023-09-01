Россия передала Мадагаскару партию продовольственной помощи

В порт республики доставили 322,5 тонны желтого гороха, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия передала Мадагаскару еще одну партию продовольственной помощи, в порт республики доставлены 322,5 тонны желтого гороха. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

"31 августа в посольстве РФ в Антананариву состоялась символическая церемония передачи очередной партии продовольственной помощи, поставленной Россией на Мадагаскар во взаимодействии со Всемирной продовольственной программой, - отметили в министерстве. - 322,5 тонны желтого гороха были доставлены в порт города Туамасина в рамках реализации планов малагасийских властей по обеспечению учебных заведений на юге страны школьным питанием". С малагасийской стороны, как отметили в МИД РФ, "была выражена глубокая признательность за оказываемое Россией системное содействие, подтвержден твердый настрой на дальнейшее укрепление наших двусторонних партнерских связей".

Посол России в Республике Мадагаскар Андрей Андреев, выступая перед собравшимися, отметил "прочность существующих между Москвой и Антананариву традиционных уз дружбы и сотрудничества", рассказал об итогах второго саммита Россия - Африка, прошедшего в Санкт-Петербурге 27-28 июля, в работе которого активно участвовала правительственная делегация Мадагаскара.

В торжественном мероприятии приняли участие высокопоставленные официальные лица, в том числе генеральные секретари министерств иностранных дел и национального образования Мадагаскара, заместитель председателя Национального собрания, сенаторы, депутаты, видные общественно-политические деятели, журналисты, а также представители ассоциации "Друзья России на Мадагаскаре".