РСХБ спрогнозировал рост прибыли по итогам девяти месяцев до 30 млрд рублей

Как отметил первый зампред правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин, РСХБ обладает всеми ресурсами для дальнейшего развития и роста объемов кредитования

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россельхозбанк (РСХБ) планирует увеличить чистую прибыль по итогам января - сентября 2023 года до 30 млрд рублей. Об сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Лёвин на полях конференции "10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра".

"За шесть месяцев 2023 года прибыль группы АО "Россельхозбанк" по МСФО составила 15,3 млрд рублей, по итогам девяти месяцев ожидается рост до 30 млрд рублей. РСХБ обладает всеми ресурсами для дальнейшего развития и роста объемов кредитования", - приводит слова Лёвина пресс-служба банка.

Первый зампред также отметил, что РСХБ обладает достаточным запасом средств для обеспечения стабильного увеличения кредитования АПК России. "Мы полностью рассчитываем на себя и будем выполнять задачи государства без докапитализации банка", - заявил он.

Согласно данным отчетности группы по МСФО за первое полугодие 2023 года, капитал группы в январе - июне 2023 года увеличился на 16,2 млрд рублей - с 279,2 млрд на 1 января до 295,4 млрд рублей на 1 июля. На 1 августа 2023 года капитал группы АО "Россельхозбанк" вырос до 297,3 млрд рублей.