Татарстан будет сотрудничать с нефтяными компаниями Китая

Руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина назвала регион хорошей точкой входа в Россию для китайских компаний

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в развитии нефтехимической промышленности подписано между коммерческим управлением города Дунъин и промышленным кластером Татарстана, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана.

"На Татарстанском нефтегазохимическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в развитии нефтехимической промышленности между коммерческим управлением города Дунъин и промышленным кластером Татарстана. Подписание состоялось в рамках конференции "Развитие сотрудничества республиканских промышленных предприятий с компаниями города Дунъин (КНР)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время конференции была представлена нефтяная промышленность Дунъина, а также работа Лицзинской нефтеперерабатывающей компании.

Руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина отметила, что Татарстан - хорошая точка входа в Россию для китайских компаний. "В нашем регионе уже запущен новый проект по строительству логистического комплекса имени Дэн Сяопина площадью 100 тыс. квадратных метров. Хочу отметить, что в Пекине работает торгово-экономическое представительство Татарстана", - цитирует пресс-служба Минуллину.

Как сообщил ТАСС председатель правления промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров, соглашение позволит выстроить серьезные взаимоотношения с Китаем. "Этот город очень важен для Республики Татарстан. <…> Это нефтяная столица Китая. <…> Естественно, там очень много компетенций по производству нефтегазового оборудования, услуг нефтесервисных различных, по добыче нефти, газа", - сказал Майоров.

В пресс-службе АИР Татарстана сообщили, что в 2022 году товарооборот с Китаем был увеличен на 58%. Татарстан заключил соглашения о сотрудничестве с рядом провинций. Китайские компании работают в Татарстане, размещая там производство.