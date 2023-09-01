Путин: проект скоростных ж/д магистралей необходим для такой большой страны как Россия

Как отметил президент, сейчас, чтобы добраться из одной точки Москвы в другую, нужно иногда потратить три часа

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Проект высокоскоростных железнодорожных магистралей является необходимым для любой страны, особенно для страны с такой большой территорией как Россия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

"Вот если мы сейчас будем реализовывать, для примера, проект высокоскоростных железнодорожных магистралей, то добираться от Москвы до Санкт-Петербурга будет всего два часа, представляете? Тогда совсем по-другому будут ощущать себя люди, которые в середине этого пути: от Москвы час будет где-то до Твери или до Великого Новгорода из Петербурга, - сказал он. - Это даже быстрее, чем добраться в рамках Москвы до рабочего места, совсем все будет смотреться по-другому. Так же будет, если мы пойдем на восток, на юг, в Нижний [Новгород] пойдем, дальше на Урал и за Урал. Это совсем другая история, это большая непростая, но необходимая для любой страны, в том числе и для нашей с ее огромной территорией. Вот по этим путям будем обязательно идти и двигаться".

На вопрос, не будут ли высокоскоростные железнодорожные магистрали способствовать депопуляции небольших регионов между крупными городами, Путин ответил отрицательно. По его словам, все будет наоборот.

"Сейчас добраться из одной точки Москвы в другую иногда три часа потратить надо, а там из Твери до Москвы будет час. Так если жить в нормальных, хороших, экологических условиях, иметь небольшой домик на берегу реки и работать в Москве, час всего добираться, это привлекательно или нет? Для подавляющего большинства людей привлекательно. Поэтому, мне кажется, что это пойдет на пользу связанности страны и решению той задачи, о которой вы сказали (противодействие депопуляции - прим. ТАСС)", - указал президент.