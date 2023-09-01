Гутерриш пока не получил ответ на переданные РФ предложения по зерновой сделке

По словам официального представителя главы ООН Стефана Дюжаррика, в настоящее время о каком-либо развитии ситуации по этому вопросу "сообщать пока нечего"

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не получил официального ответа от России на переданные им предложения по восстановлению зерновой сделки. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

На соответствующий вопрос журналиста представитель генсека ООН ответил отрицательно. Дюжаррик добавил, что во всемирной организации продолжают "контакты на различных уровнях" по восстановлению зерновой сделки, однако в настоящий момент о каком-либо развитии ситуации по этому вопросу "сообщать пока нечего".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Гутерриш рассказал ему о своих новых предложениях по зерновой сделке на встрече на полях саммита БРИКС в ЮАР, однако послание главы всемирной организации не содержало гарантий. Вместе с тем глава МИД РФ отметил, что российская сторона ценит усилия генсека по этому вопросу.