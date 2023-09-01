Индексы РТС и Мосбиржи торговались разнонаправленно

Индекс Мосбиржи подрос на 0,10%, индекс РТС снизился на 0,35%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю разнонаправленной динамикой торгов, индекс Мосбиржи курсировал выше 3 200 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,10%, до 3 231,35 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,35%, до 1 055,43 пункта. Курс доллара по итогам дня подрос на 0,06%, закрывшись на отметке 96,09 рубля, евро - на 0,06%, до 104,15 рубля, юань - на 0,09%, до 13,26 рубля.

"Драйверы для роста российского рынка остались прежними - слабость рубля, рост цен на нефть. Сдерживал покупателей фактор пятницы, актуальный в условиях сложной геополитики", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был спокойным. "Обнародованный сегодня отчет по рынку труда США показал, что уровень безработицы вырос с 3,5% в июле до 3,8% в августе, превысив прогнозные 3,5%. Для американского рынка акций и общерыночного сентимента это позитивно, поскольку ослабление рынка труда снижает вероятность дальнейшего роста процентных ставок ФРС. Производственный PMI еврозоны подрос с июльских 42,7 пункта до 43,5 пункта в августе, правда, слегка не дотянул до прогнозных 43,7 пункта и остался в зоне замедления (ниже 50 пунктов). Аналогичный индекс в США превысил ожидания аналитиков, но также остался чуть ниже 50 пунктов", - сообщил Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста в пятницу на российском фондовом рынке стали акции Ашинского металлургического завода (+7,6%), "после вышедших на днях финансовых результатов за первое полугодие 2023 года", рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции ЕМС (-2,5%) также после публикации отчетности за первое полугодие 2023 года, добавила эксперт.

Прогноз на завтра

В ближайшее время может продолжаться борьба за закрепление выше 3 200 пунктов по индексу Мосбиржи. Если рубль останется слабым, а нефть не откатится из ценовой зоны $85-90, можно увидеть движение к 3 250 пунктам и выше, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 4 сентября - 3 125 - 3 250 пунктов, по курсу доллара - 94,5-97,5 рубля.

На старте будущей недели внимание участников торгов может быть приковано к новостному фону. "В понедельник президенты России и Турции проведут переговоры, в фокусе могут оказаться заявления по экономической повестке. Из макростатистики дня выделим сальдо торгового баланса Германии за июль. Московская биржа отчитается об оборотах за август", - рассказал Бахтин.