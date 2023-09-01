1 сентября, 16:37
Военная операция на Украине

"РСХБ-страхование" выплатило 45 млн рублей НПЗ на юге России за ущерб от атаки БПЛА

Завод получил повреждения топливных резервуаров и нефтеперерабатывающего оборудования,

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "РСХБ-страхование" произвело страховую выплату в размере 45,02 млн рублей крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу на юге России, пострадавшему от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) весной 2023 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

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"АО СК "РСХБ-cтрахование" произвело страховую выплату в размере 45,02 млн рублей (включая компенсацию расходов по минимизации ущерба в размере 1,7 млн рублей) крупнейшему НПЗ на юге России в связи с повреждением топливных резервуаров и нефтеперерабатывающего оборудования в результате атаки БПЛА", - отмечается в сообщении.

Совершенные в начале мая текущего года налеты БПЛА были квалифицированы правоохранительными органами как террористический акт (ст. 205 УК РФ). На момент событий имущество НПЗ было застраховано в рамках договора страхования, предоставляющего страховое покрытие на случай террористического акта и диверсии, защищенного перестраховочной емкостью Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП), добавили в "РСХБ-страхование".

Председатель РАТСП Александр Гульченко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что несмотря на то, что данные являются одними из крупнейших за последние годы для РАТСП, перестраховщики-участники пула приложат все усилия, чтобы в сжатые сроки возместить АО СК "РСХБ-страхование" произведенные расходы. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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