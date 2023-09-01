ООН не стала комментировать слова Лаврова о предложениях по восстановлению зерновой сделки

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что глава ООН Антониу Гутерриш не хотел бы вести переговоры "посредством публичных заявлений для прессы"

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, отказался каким-либо образом комментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в послании главы всемирной организации не было каких-либо гарантий.

В ответ на вопрос журналиста о реакции Гутерриша на слова Лаврова Дюжаррик сказал на брифинге, что "не будет" комментировать заявление российского министра, отметив, что глава всемирной организации, как он полагает, не хотел бы вести переговоры "посредством публичных заявлений для прессы".

Ранее Лавров сообщил, что Гутерриш рассказал ему о своих новых предложениях по поводу зерновой сделки на встрече на полях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге, однако послание главы всемирной организации не содержало гарантий. Вместе с тем министр иностранных дел РФ отметил, что российская сторона ценит усилия генсека по данному вопросу.