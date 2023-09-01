В Госдуму внесли законопроект о развитии портовых мощностей для хранения удобрений

Согласно документу, изменения направлены на исключение морских портов из-под запрета на размещение в водоохранной зоне на их территории аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о развитии портовых мощностей для перевалки опасных жидких, опасных сухих и неопасных сухих минеральных удобрений, аммиака и метанола в России. Документ размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в Водный кодекс РФ. Изменения направлены на исключение морских портов из-под запрета на размещение в водоохранной зоне на их территории аммиака, метанола, аммиачной селитры (нитрата аммония) и нитрата калия, но за пределами прибрежных защитных полос. Перечень портов, на территории которых допускается размещение специализированных хранилищ таких веществ, будет утверждаться отдельным распоряжением правительства РФ.

"Исторически все специализированные терминалы для перевалки в морской транспорт химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ строились в морских портах Украины и стран Прибалтики, при этом такие грузы российских производителей отгружались на экспорт транзитом через морские порты данных сопредельных государств. Введенные ограничительные меры в отношении РФ закрыли доступ российским производителям к морским портам сопредельных государств", - отмечается в пояснительной записке.

При этом, говорится в документе, на территории России "фактически отсутствует портовая инфраструктура" для перевалки опасных химических грузов, в то время как дефицит портовых мощностей для их перевалки составляет порядка 6 млн тонн в год.

"Требуется срочное строительство специализированных терминалов, предназначенных для хранения и перевалки аммиака, метанола и других химических опасных грузов. Для этого необходимо снять действующие регуляторные ограничения, прежде всего устранить законодательное ограничение для территорий морских портов на размещение и хранение химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в пределах водоохранной зоны", - отмечается в записке. Авторы законопроекта указывают, что отсутствие запретов на размещение в морских портах специализированных хранилищ соответствует общемировой практике.

Для исключения отрицательного воздействия на качество воды по причине хранения таких веществ законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 федерального закона "Об экологической экспертизе". Эта норма предусматривает наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы в отношении проектной документации специализированных хранилищ не только агрохимикатов, но и аммиака, метанола, аммиачной селитры (нитрата аммония) и нитрата калия.