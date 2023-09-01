1 сентября, 18:10
Попытка госпереворота в Нигере

В ООН сообщили о подорожании продуктов питания в Нигере на 21% за месяц

Как сообщила Всемирная продовольственная программа, более половины медицинских учреждений страны не работают в полную силу из-за нехватки необходимого оборудования, лекарств и медикаментов

РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 3,3 млн женщин, мужчин и детей (13% всего населения) в Нигере испытывают острую нехватку продовольствия. Как сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП в системе ООН), более половины медицинских учреждений страны не работают в полную силу из-за нехватки необходимого оборудования, лекарств и медикаментов.

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"За последний месяц цены на продукты питания выросли на 21%, что ограничивает возможность уязвимых семей удовлетворять свои основные потребности. Более 7 млн человек (около 28% населения страны) рискуют столкнуться с острой нехваткой продовольствия из-за роста цен и потери средств к существованию ввиду продолжающегося политического кризиса", - говорится в сообщении.

По данным ВПП, из-за ограничений на передвижение в Нигере "более 7 300 тонн продовольствия, включая специализированные продукты для лечения и профилактики недоедания, застряли во время транзита" через границу. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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