Румынский премьер договорился с Еврокомиссией по проблеме бюджетного дефицита страны

По словам Марчела Чолаку, он нашел в Еврокомиссии гибкость и понимание

БУХАРЕСТ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил по итогам переговоров в Брюсселе о мерах по сокращению чрезмерного бюджетного дефицита страны, что "нашел [в Еврокомиссии] гибкость и понимание". Пресс-конференция главы румынского кабинета после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен транслировалась онлайн на канале правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Очевидно, что усилия Румынии по поддержке Украины и Республики Молдовы негативно отразились [на бюджете], - сказал он. - Еврокомиссия поняла этот контекст, и это главный аргумент Румынии. В настоящее время Еврокомиссия проявляет гибкость в отношении нового плана сокращения дефицита Румынии".

Проблема дефицита бюджета Румынии

Чолаку сообщил, что Еврокомиссия предложит Европейскому совету, в который входят главы государств и правительств стран-участниц, пересмотреть заключенный с Румынией Национальный план восстановления и устойчивости, чтобы повысить для страны существующий потолок бюджетного дефицита, который сейчас составляет 4,4% ВВП. Согласно этому плану, принятому в рамках программы "ЕC нового поколения" (Next Generation EU), Румыния должна получить от Евросоюза в целом почти 30 млрд. евро. Чтобы получить эти фонды, правительство должно обеспечить определенные параметры экономического развития, в том числе нужный уровень бюджетного дефицита.

По словам премьера, все переговоры должны быть завершены до конца октября, а решение о новом потолке бюджетного дефицита будет принято до конца года. Чолаку отказался назвать возможную цифру, отметив лишь, что новый потолок не может быть выше 6,2%. Глава кабинета заявил, что не согласится с повышением НДС до уровня более 19%, так как это приведет к увеличению темпов инфляции и снижению экономического роста, и сказал, что расходы на оборону сохранятся на уровне 2,5% ВВП. Касаясь предстоящей реформы, призванной обеспечить сокращение дефицита, Чолаку сообщил, что она включит "административную реформу как на центральном, так и местном уровне, борьбу с уклонением от уплаты налогов, которое в Румынии составляет, по некоторым оценкам, 10% ВВП, а также изменения в налоговом законодательстве".

Встреча Чолаку с главой Еврокомиссии рассматривалась в Бухаресте как переговоры последнего шанса для пересмотра Национального плана восстановления и устойчивости Румынии. До сих пор представители Еврокомиссии настаивали на жестких мерах по стабилизации румынских финансов при существующем уровне бюджетного дефицита, тогда как правительство хотело изменить его потолок для Румынии, не потеряв при этом европейских фондов и не принуждая румын затянуть пояса. Накануне однако Чолаку выразил уверенность, что с учетом "особых финансовых усилий Румынии в этом году по поддержке Украины и Республики Молдовы" будет найдено "справедливое решение". Согласно румынским СМИ, премьер также поставил в Брюсселе вопрос об исключении из дефицита расходов Румынии по закупке вооружений.