Шольц выступил против дальнейшего обсуждения ядерной энергетики в ФРГ

Канцлер напомнил, что в Германии демонтируют атомные электростанции, а строительство новых займет 15 лет

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) выступил против дополнительного обсуждения вопроса о возобновлении эксплуатации атомных электростанций в Германии. Он отметил, что для строительства новых АЭС потребуется 15 лет.

"Я так не думаю, потому что ядерная энергетика закончилась. В Германии она больше не используется", - сказал Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk, отвечая на вопрос, является ли тема атомной энергетики болезненной для правящей в ФРГ коалиции. "Строительство новых атомных электростанций займет 15 лет и будет стоить от 15 до €20 млрд за одну [станцию]", - констатировал Шольц.

После прекращения эксплуатации АЭС в Германии начался их демонтаж, напомнил канцлер.

Он подтвердил курс правительства ФРГ на расширение использования возобновляемых источников энергии. Их долю в общем производстве электроэнергии в стране планируется довести до 80% к 2030 году, добавил Шольц.

15 апреля власти ФРГ отключили от энергосети три последние работавшие АЭС - "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Решение о постепенном отказе от атомных станций было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, занимавшей в то время пост канцлера, с учетом последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1". Власти изначально планировали отключить последние АЭС к 1 января 2023 года, но из-за конфликта на Украине и ситуации с поставками энергоносителей из РФ было решено продлить сроки эксплуатации до 15 апреля.