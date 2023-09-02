В Благовещенске в 2024 году планируют начать застройку нового района

В городе также возведут школу

ТАСС, 2 сентября. Власти Амурской области ожидают начало застройки нового района Благовещенска "Серебряная миля" в 2024 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Застройку территории "Серебряной мили" в Благовещенске планируют начать в следующем году. Ход подготовительных работ к строительным работам, а также планы по возведению в областном центре новой школы на 1 200 мест обсудили на совещании с представителями группы компаний ПАО "ПИК СЗ", - говорится в сообщении.

По территории "Серебряной мили" идет проработка мастер-плана и архитектурной концепции. "По итогам работы застройщик представит два варианта мастер-планов на выбор. К реализации лучшего из них регион планирует приступить в следующем году. Строительство новой школы в Благовещенске планируется в границах улиц 50 лет Октября - Мостостроителей - Муравьево-Амурского и Зеленой. В настоящее время ПАО "ПИК СЗ" завершены инженерно-геологические обзорные изыскания. Как сообщил представитель застройщика, на текущий момент утвержден проект планировки территории, рабочие начали межевание, параллельно ведется доработка проектной документации", - добавили в правительстве.

"После завершения строительства территория "Серебряной мили" должна стать не просто очередным жилым микрорайоном, а еще одним любимым местом отдыха горожан и туристов, центром притяжения людей. Помимо комфортного современного жилья, необходимо еще на этапе проектирования предусмотреть зоны отдыха и проведения досуга, озеленение и всю необходимую инфраструктуру", - цитируют в публикации губернатора Амурской области Василия Орлова.

Ранее сообщалось, что застройка "Серебряной мили" запланирована рядом с набережной реки Амур. По словам Орлова, объект должен стать лицом страны, так как находится напротив китайского города Хэйхэ.