Китай планирует усилить сотрудничество в торговле услугами со странами "Пояса и пути"

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Пекин готов вместе с другими государствами продвигать инновации и обмены в сфере услуг, чтобы вывести мировую экономику на путь устойчивого восстановления

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китай планирует усилить взаимодействие в торговле услугами со странами инициативы "Один пояс - один путь". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам профильного саммита в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами 2023 года.

"Мы упрочим стыковку стратегий развития и инициатив сотрудничества с другими странами, углубим сотрудничество со странами "Пояса и пути" ("Один пояс - один путь" - прим. ТАСС) в торговле услугами и цифровой коммерции", - сказал председатель КНР, выступление которого транслировало Центральное телевидение Китая. По словам Си Цзиньпина, Пекин готов вместе с другими государствами продвигать инновации и обмены в сфере услуг, чтобы вывести мировую экономику на путь устойчивого восстановления.

"Мы создадим более открытую и инклюзивную среду развития, расширим сеть высококлассных зон свободной торговли по всему миру", - добавил он. Си Цзиньпин заявил о намерении активизировать переговоры по предоставлению иностранному капиталу доступа на китайский рынок услуг, в частности в сферах телекоммуникаций, туризма, права и профессиональных экзаменов. Он призвал к совместным международным усилиям, направленным на защиту многосторонней системы торговли.

Международная ярмарка торговли услугами развернута в Китайском национальном конференц-центре и промпарке в Пекине. 2-6 сентября там пройдут более 200 форумов и других мероприятий. На выставке представлены более 2 тыс. экспонентов, в том числе из списка 500 ведущих компаний сферы услуг Китая. В ярмарке в этом году участвуют 75 стран и международных организаций.