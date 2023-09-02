Гендиректор ТМХ сообщил, что создание водородного поезда в РФ находится на раннем этапе

По словам Кирилла Липы, "Трансмашхолдинг" сейчас проектирует общую платформу поездов, которые будут как с водородным носителем, так и без него

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Создание в России поезда на водородном топливе находится на самом раннем этапе, рассказал в интервью ТАСС гендиректор "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.

"На сегодня создание водородного поезда на самом раннем этапе. <...> Что касается самой водородной установки, такой проект тоже запущен, но идет очень тяжело и непросто", - сказал он.

Липа добавил, что холдинг сейчас проектирует общую платформу поездов, которые будут как с водородным носителем, так и без него. Она будет использовать, по словам гендиректора, различные источники питания.

Ранее в РЖД сообщали, что ожидают первый маневровый локомотив на водороде к 2026 году. Испытания планирует проводить на полигоне в Сахалинской области.

В 2019 году РЖД, Росатом, ТМХ и власти Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах, их планируется испытать на Сахалине. Производство поезда на водородных топливных элементах организовано "Трансмашхолдингом" и Росатомом. При этом Росатом отвечает за производство и поставку водородного топлива, организует и эксплуатирует заправочную инфраструктуру, РЖД планируют стать заказчиком поездов, а ТМХ отвечает за разработку и изготовление водородного поезда.