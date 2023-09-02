Спрос на дизельные двигатели в РФ для судов оценивается в 100 единиц до 2025 года

Как сообщил гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа, в настоящее время спрос составляет до 35 единиц ежегодно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Спрос на дизельные двигатели в России для кораблей и судов различного класса до 2025 года оценивается в размере около 100 единиц, сообщил в интервью ТАСС гендиректор "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.

"На сегодня мы оцениваем спрос дизельных двигателей для кораблей и судов различного класса до 35 единиц ежегодно. До 2025 года это около 100 единиц дизелей", - сказал он.

ТМХ - ведущий производитель среднеоборотных дизельных, газодизельных и газопоршневых двигателей в России и СНГ. Компания предлагает решения для магистральных и маневровых локомотивов, речных и морских судов, предприятий атомной и малой энергетики.