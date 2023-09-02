"Трансмашхолдинг" до конца года поставит почти 200 вагонов московскому метро

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует до конца года поставить Московскому метрополитену еще 192 вагона, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Кирилл Липа.
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"До конца 2023 года для Московского метрополитена мы планируем поставить еще 192 вагона метро серии "Москва-2020", - сказал он.
Липа подчеркнул, что в настоящее время холдинг вместе с департаментом транспорта Москвы работает над созданием более технологичных вагонов метро.
Ранее в ТМХ сообщали, что поставки Московскому метрополитену поездов с новым экстерьером начнутся со следующего года.