Пассажирский порт Петербурга до конца года ожидает захода первых с начала пандемии судов

По словам гендиректора порта Вадима Каширина, инфраструктура "Морского фасада" простаивает уже несколько лет, при этом выделяются деньги на поддержание ее в нормативном состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" до конца года ожидает захода нескольких пассажирских судов из дружественных стран, сообщил ТАСС генеральный директор порта Вадим Каширин. Последний раз круизный судозаход в пассажирский порт Петербурга состоялся в октябре 2019 года, после чего морское сообщение прервала пандемия.

"Ожидаются [заходы в порт]. Но, естественно, из дружественных стран, так скажем. Сейчас решается вопрос. В этом году заходов тоже еще не было, до конца года ждем", - рассказал агентству Вадим Каширин.

Уже в течение нескольких лет инфраструктура "Морского фасада" простаивает, отметил Каширин, что негативно сказывается на ее состоянии. Средства на ее поддержание в нормативном состоянии выделяются.

Как сообщал ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко, до пандемии порт принимал до 800 судов в год с 800-900 тыс. пассажиров. Сейчас порт получает основной доход за счет сдачи недвижимости в аренду. В 2022 году порт получил льготы по имущественным налогам на общую сумму около 300 млн рублей.