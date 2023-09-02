2 сентября, 06:11

Канада приостановила переговоры о торговом соглашении с Индией

Это произошло за неделю до саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели, который посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады уведомило Индию о временной паузе в переговорах о торговом соглашении. Об этом сообщил посол Индии в Канаде Санджай Кумар Верма.

"Канадская сторона предложила взять паузу в продолжающихся активных переговорах по предварительному торговому соглашению с Индией. Хотя я не знаю точной причины такого решения, возможно, оно необходимо для дополнительных консультаций с заинтересованными лицами", - привело слова посла агентство Bloomberg.

Приостановка произошла за неделю до саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели, который посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Неназванный представитель правительства Канады отметил, что торговые переговоры являются длительным и сложным процессом, и канадский кабмин взял паузу, чтобы подвести их промежуточный итог.

Индия и Канада возобновили переговоры о всеобъемлющем торговом соглашении в 2022 году. В мае министр торговли Индии Пиюш Гоял посетил Канаду с визитом. Тогда обе стороны высказывались оптимистично относительно перспективы скорого подписания предварительного торгового соглашения. 

Теги:
КанадаИндияТрюдо, Джастин
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