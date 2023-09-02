Кабмин выделил более 8,5 млрд рублей на реализацию инвестпроектов на Дальнем Востоке

Федеральные средства помогут строительной компании подключить к электрическим сетям жилые микрорайоны в городе Свободном в Амурской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило субсидии на создание необходимой инфраструктуры инвесторам, реализующим значимые проекты в регионах Дальневосточного федерального округа. В 2023 году их объем составит более 8,5 млрд рублей, распоряжение, утверждающее перечень компаний - получателей субсидии, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Федеральные средства помогут строительной компании подключить к электрическим сетям жилые микрорайоны в городе Свободном Амурской области. Кроме того, субсидии помогут запустить систему автономного газоснабжения на строящемся мясоперерабатывающем комплексе в Приморском крае и электрифицировать железнодорожный путь от угольного терминала морского порта Суходол на юге Приморья до станции Смоляниново Дальневосточной железной дороги", - приводятся слова Мишустина в сообщении.

Новый порядок отбора инвестпроектов для предоставления бизнесу господдержки на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока был утвержден правительством в декабре 2022 года, отмечается на сайте кабмина. Субсидия на эти цели рассчитывается исходя из объема инвестиций с помощью специального коэффициента (бюджетного мультипликатора). Его размер по отдельным видам экономической деятельности устанавливает президиум правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Работа проводится в рамках федерального проекта "Новые возможности для Дальнего Востока".