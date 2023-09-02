Kyodo: Япония выделит $136 млн рыбакам, несущим убытки из-за сброса воды с АЭС

Официально об этом решении планируется объявить уже на следующей неделе, сообщает агентство

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии направит порядка 20 млрд иен (около $136 млн) в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли. Она несет серьезные убытки из-за введенного некоторыми странами, прежде всего Китаем, эмбарго на импорт японских морепродуктов после начала сброса воды с АЭС "Фукусима-1", сообщает агентство Kyodo.

Официально об этом решении планируется объявить уже на следующей неделе. Ранее премьер-министр Фумио Кисида подчеркивал, что Япония окажет всестороннюю поддержку рыболовецкой отрасли и изменит структуру экспорта морепродуктов, чтобы снизить зависимость от таких рынков сбыта, как китайский.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема - в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. В 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с АЭС "Фукусима-1" планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику других стран, в первую очередь со стороны Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали об инцидентах в Китае. Так, расположенные в КНР японские учреждения и школы забрасывали камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, сообщают СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечаются отказы отправлять в Японию туристические группы.