В Херсонской области увеличили выплату на погребение пенсионеров

Деньги зачислят на карту человека, который организует погребение

ГЕНИЧЕСК, 2 сентября. /ТАСС/. Единовременную выплату на погребение пенсионеров увеличили с 7,7 до 10 тыс. рублей в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"В целях повышения уровня социальной защищенности граждан внес следующие изменения и дополнения к указу "О порядке назначения и выплаты пенсий и социальных выплат на территории Херсонской области": осуществлять доплату к единовременной выплате на погребение жителям Херсонской области, которые оформили пенсию в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации; доплата составляет 2 206 рублей", - написал Сальдо.

Как следует из текста указа, доплата увеличивает выплату на похороны пенсионера с 7,7 до 10 тыс. рублей. Она будет зачисляться на карту человека, который организует погребение.