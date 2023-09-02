В Лилле открылся крупнейший в Европе блошиный рынок

В 2023 году в ярмарке примут участие около 8 тыс. продавцов

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Ежегодный блошиный рынок "Лилльская барахолка" открылся в Лилле (департамент Нор) на севере Франции. Об этом сообщила газета La Voix du Nord.

По ее данным, в этом году около 8 тыс. продавцов примут участие в ярмарке. Организаторы ожидают, что рынок посетят 2,5 млн посетителей.

Лавки продавцов в общей сложности растянутся на 80-100 км. По данным издания, работающие в рамках "Лилльской барахолки" закусочные закупили 500 тонн мидий и 30 тонн картофеля для приготовления популярного на севере Франции и в Бельгии блюда из отварных мидий и картошки фри - "Муль-фрит".

Мероприятие продлится до вечера воскресенья. В связи с наплывом посетителей местные власти приняли решение продлить работу общественного транспорта до 03:00. Около 3 тыс. стражей порядка обеспечивают безопасность ярмарки.

"Лилльская барахолка" ежегодно организуется в Лилле в первые выходные сентября. Она ведет свою историю с XII века. Прообразами для нее послужили традиционные фламандские ярмарки Средневековья.