Посол КНР в Анкаре надеется на результат от встречи Путина и Эрдогана для зерновой сделки

Как считает Лю Шаобин, Турция в этом вопросе "продемонстрировала взвешенную позицию"

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Посол КНР в Турции Лю Шаобин надеется, что встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина принесет позитивные результаты в вопросе зернового коридора. Об этом сообщает агентство IHA.

'Мы ценим усилия Турции в вопросе зернового коридора. Решить проблему может встреча Путина и Эрдогана, которая состоится в ближайшие дни. Турция в этом плане продемонстрировала взвешенную позицию", - сказал он. Посол проинформировал, что ранее китайских дипломатов "посетил координатор зерновой сделки от ООН".

"Позиция Китая всегда заключалась в поддержании мира и стабильности. Заинтересованным сторонам необходимо решить проблемы политическим путем", - сказал посол. Он отметил, что некоторые страны используют конфликт на Украине "как инструмент и вредят международному сотрудничеству". "Проблему необходимо решить до того, как возникнет гуманитарный кризис", - считает Лю Шаобин.

Реализация зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - была прекращена 17 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления с 18 июля. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС отмечал, что условия Москвы остаются прежними: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к их зарубежным активам, после чего возможно рассмотрение реанимирования черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями.

Переговоры Путина и Эрдогана, как сообщили в пятницу в Кремле, должны пройти в Сочи 4 сентября.