СМИ: ООН допустила снятие части ограничений для России по зерновой сделке

Среди них включение европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT и разблокирование замороженных в Европе активов российских компаний, занимающихся производством удобрений

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Турецкое государственное агентство Anadolu утверждает, что в новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки содержатся варианты снятия некоторых ограничений с РФ.

Эти предложения якобы имеются в новом пакете, который был разработан всемирной организацией в сотрудничестве с Турцией. Их основными элементами "являются включение европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT, разблокирование замороженных в Европе активов российских компаний, занимающихся производством удобрений".

Агентство отмечает, что, как ожидается, вопросы возрождения зерновой сделки будут обсуждаться в ходе запланированных на 4 сентября в Сочи переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Пресс-служба Кремля сообщила 1 сентября, что лидеры обсудят дальнейшее развитие сотрудничества двух стран и несколько вопросов международной повестки.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее указывал, что Турция продолжает свои дипломатические усилия по возрождению черноморской зерновой инициативы в координации с ООН. По его словам, обсуждаются и другие альтернативы, которые, однако, сопряжены с рисками и ростом стоимости.