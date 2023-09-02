В Москве на участке бывшей промзоны "Южный порт" построят транспортно-логистический центр

На объект планируют доставлять грузы для предприятий и жителей города

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Еще один участок бывшей промзоны "Южный порт" в Печатниках общей площадью 16,76 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Комплексному развитию подлежит еще один участок бывшей промзоны "Южный порт" площадью почти 17 га. В результате реализации проекта будет создано не менее 650 рабочих мест. Общий объем инвестиций в реорганизацию участка оценивается более чем в 8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 381 млн рублей", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба комплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, в рамках комплексного развития площадки вместо устаревших административных зданий, складов и свалок металлолома здесь появится транспортно-логистический центр. Сюда будут доставляться грузы для предприятий и жителей города, объект интегрируют в городскую улично-дорожную сеть.

"На территории запланировано строительство крупного транспортно-логистического хаба общей площадью свыше 65 тыс. кв. м. Здание будет расположено в непосредственной близости от Третьего транспортного кольца, на пересечении Волгоградского проспекта и Юго-Восточной хорды", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.